GRECO називає прикрим кроком скасування антикорупційних законів в Україні

Київ. 29 січня. УНІАН. Голова GRECO Драго КОС вважає, що відміна в Україні антикорупційного пакета законів може свідчити про важливий і прикрий крок української влади в неправильному напрямку.

Про це він заявив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня. Україна» (№3 від 29 січня 2011 р.).

«Відміна пакета й ліквідація Бюро з питань антикорупційної політики можуть свідчити про важливий і прикрий крок у неправильному напрямку - якщо найближчим часом не буде знайдено кращого виходу із ситуації із законами і Бюро. Але час швидко минає...», - сказав Д.КОС.

При цьому він нагадав, що у звіті про виконання Україною рекомендацій, затвердженому в травні 2009 року, GRECO визнала створення Бюро з питань антикорупційної політики свідченням того, що Україна “Відкрита для розвитку і впровадження реальної антикорупційної політики“. Крім того, міжнародні експерти відзначили: ухвалення так званого антикорупційного пакета є важливим кроком у правильному напрямку. “Це була остання інформація, яку GRECO одержала від України“, - наголосив голова GRECO.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Верховна Рада відмінила раніше прийнятий пакет антикорупційних законів. Зокрема, парламент визнав такими, що втратили чинність закони України “Про основи запобігання й протидії корупції”, “Про відповідальність юридичних осіб за здійснення корупційних правопорушень” і “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення”.