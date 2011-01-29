Зростання ВВП Польщі в 2010 подвоїлося

Варшава. 29 січня. УНІАН. Збільшення польського валового внутрішнього продукту (ВВП) минулого року прискорилося до 3,8% із 1,7% в кризовому 2009 року, коли Польща стала єдиною в Євросоюзі країною, що продемонструвала економічне зростання.

Згідно з попередніми даними держкомстату (GUS), які має в своєму розпорядженні УНІАН, ВВП 38-мільйонної країни зросло, головним чином, завдяки зростанню промислового виробництва і внутрішнього споживання.

Зокрема, промвиробництво зросло до 9,2% після 0,3% мінуса в попередньому році, а внутрішнє споживання зросло на 3,9% після однопроцентного падіння в 2009 році.

Темп зростання приватного споживання прискорився до 3,2 після 2,1% в попередньому році.

Разом з тим, за даними статистики, минулого року прискорилося падіння інвестицій - до 2 відсотків із 1,1% мінуса в 2009 році.

Темп зростання в будівництві впав до 3,8% після 9,9% збільшення в попередньому році.

За даними GUS, минулого року в польській промисловості також зросла продуктивність праці – на 10,4% - при скороченні працівників в галузі на 0,5%.

Зростання торішнього ВВП перевищило прогноз уряду і більшості експертів, які очікували збільшення економіки на 3,5-3,7%.

Як повідомляв УНІАН, у вересні польське міністерство економіки підвищило прогноз зростання ВВП країни удвічі до 3,3 з 1,6 відсотків прогнозованого раніше.

У третьому кварталі зростання ВВП прискорилося до 4,2% після 3,5% у другому і 3% в першому.

Довідка УНІАН. У 2010 році Польща завдяки економічному зростанню на тлі падіння в інших європейських країнах вперше увійшла до шістки найбільших економік 27 країн ЄС.

У 2008 році зростання польського ВВП сповільнилося до 5% із 6,5% у попередньому.