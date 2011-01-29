Брюссель. 29 січня. УНІАН. Україна та США погодили проведення 5 військових навчань.

Про це повідомив журналістам начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО, зазначивши, що такої домовленості було досягнуто з головою Військового комітету начальників штабів США в Брюсселі 27 січня.

“Ми узгодили практично порядок проведення багатонаціональних навчань під проводом США. Це і “Сі-Бриз”, і “Репід Трайдент”... 5 серйозних навчань, які будуть проводитися на території України”, - сказав Г.ПЕДЧЕНКО.

“Це українсько-американські навчання, але я запросив і сусідів: і поляків, і словаків, і Угорщину, і Румунію, і росіян. Ніяких питань: презентуйте свою роту, взвод - яка різниця. Ми повинні разом навчатися один одного бачити, а мета – підвищити рівень нашої довіри один одному”, - додав він.