Брюссель. 29 січня. УНІАН. Україна, Польща та Литва створять бригаду для протидії кризовим ситуаціям.

Про це заявив журналістам начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Григорій ПЕДЧЕНКО.

“Ми обговорили з начальниками Генштабу Польщі та Литви питання створення україно-польсько-литовської бригади. Зараз відпрацьовується вже комплект нормативно-правових актів”, - сказав він.

За словами Г.ПЕДЧЕНКА, в 2012 році планується створити штаб бригади і провести три командно-штабні навчання, а в 2013 році – створити бригаду повністю.