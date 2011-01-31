У січні інфляція в єврозоні зросла до 2,4%

Брюссель. 31 січня. УНІАН. За попередніми даними, річна інфляція в січні 2011 року (січень-2011 до січня-2010) в зоні євро становитиме 2,4%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У грудні 2010 року річна інфляція становила в єврозоні 2,2%, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 2,6%.

ДО зони євро з січня 2011 року входить 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.