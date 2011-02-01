Рада ЄС заморозила активи екс-Президента Тунісу та його дружини

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС на своєму засіданні 31 січня прийняла рішення заморозити активи екс-президента Тунісу Зін аль-Абідіна БЕН АЛІ і його дружини Лейли ТРАБЕЛСІ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було прийняте на засіданні Ради в Брюсселі.

При цьому, як повідомила міністр закордонних справ Франції Мішель АЛЛІО-МАРІ, найближчим часом може бути прийняте рішення про розширення списку колишніх вищих функціонерів Тунісу, активи яких в Європі можуть бути заморожені.

«Буде підготовлений список, який буде узгоджений протягом тижня», - сказала міністр журналістам.

Як повідомляв УНІАН, сім`я екс-президента Тунісу Зін аль-Абідіна БЕН АЛІ залишила країну 14 січня після акцій протесту, які тривали цілий місяць.

Під час безпорядків у Тунісі загинуло понад 100 чоловік, сотні постраждали.

17 січня спецслужби Франції повідомили, що дружина екс-президента, за їх даними, могла вивезти з країни 1,5 тонни золота.

На сьогодні сім`я екс-президента Тунісу знаходиться в Саудівській Аравії.