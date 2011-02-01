У Польщі перекинувся український автобус

Київ. 1 лютого. УНІАН. У Польщі учора ввечері перекинувся український автобус, який їхав зі Львова до Словаччини.

Як повідомляє сайт газети «Комсомольськая правда в Украине» з посиланням на польський телеканал TVP.INFO, внаслідок аварії загинула жінка, ще 10 пасажирів постраждали.

Повідомляється, що загалом в автобусі було 38 осіб. Автобус врізався у бар`єр безпеки, з`їхав з проїжджої частини і перекинувся на дах.

Автострада в Жешувському воєводстві, де сталася ДТП, була заблокована на декілька годин.