Україна хоче продовження діалогу Білорусі з ЄС та США

Київ. 1 лютого. УНІАН. Україна виступає за продовження діалогу та співробітництва Республіки Білорусь з Євросоюзом і Сполученими Штатами Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, коментуючи позицію України стосовно запровадження Європейським Союзом та США санкцій стосовно Білорусі.

За словами О.ДИКУСАРОВА, Україна вважає, що прийняття рішення Євросоюзу та США застосовувати заходи обмежувального характеру щодо Республіки Білорусь стало наслідком непропорційного застосування сили до представників опозиції по завершенню президентських виборів. «Україна вітає нещодавні звільнення ряду членів опозиції і сподівається, на якнайшвидше звільнення всіх ув’язнених внаслідок подій 19 грудня 2010 року, що створить підґрунтя для відновлення політичного діалогу між Мінськом та Брюсселем”, - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За його словами, Україна буде сприяти залученню Білорусі до загальноєвропейських процесів, зокрема до реалізації програм в рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство», передусім щодо інтегрованого управління кордонами, політичного діалогу та консультацій у форматах Україна-Білорусь-Польща та Україна-Білорусь-Литва та інших форматах з широкого кола питань європейської та міжнародної проблематики.