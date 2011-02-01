Адвокат Корнійчука звернувся до Євросуду з прав людини

Київ. 1 лютого. УНІАН. Адвокат колишнього першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА Ігор ФОМІН підготував та направив до Європейського суду з захисту прав людини звернення щодо незаконного затримання та арешту його підзахисного.

Про це І.ФОМІН повідомив УНІАН, зауваживши, що він у своєму зверненні просить Європейський суд розглянути його скаргу в першочерговому порядку.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА. Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня, він утримується у Подільському ізоляторі тимчасового тримання.