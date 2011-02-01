З Кракова почнуть літати рейсові літаки до Тернополя?

Тернопіль. 1 лютого. УНІАН. Краківський аеропорт започаткує рейси до Тернополя.

Як розповів під час прес-конференції міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, відповідну зацікавленість виявив керівник аеропорту Кракова під час їхньої офіційної зустрічі у Польщі. «Ведеться мова про авіарейс «Краків-Тернопіль» або навіть ширші маршрути, скажімо «Краків-Тернопіль-Київ», «Краків-Тернопіль-Сімферопіль». Також розглядаємо можливість створення рейсу «Тернопіль-Краків-Торонто». Кракову вигідні ці рейси, адже за рахунок їх збільшення зростають рейсові збори. Сьогодні ми на безпосередній зв’язок з керівником краківського аеропорту вивели керівників нашого летовища», – зазначив С.НАДАЛ.

За його словами, польську сторону зацікавило вигідне розташування Тернополя. «Поруч залізнична гілка, траса А-4, яка іде через Тернопіль, близькість до обласних центрів західного регіону – Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Рівного. Пріоритетно ми розглядаємо наш аеропорт як пункт прийому туристів, адже в області немає великою промисловості, натомість чимало туристичних принад. Також бачимо аеропорт і як логістичний центр регіону», – сказав С.НАДАЛ.

Він додав, що під час відрядження у Польщі зустрічався і з керівництвом аеропорту Катовіце. «8 років тому ніхто не думав, що у Катовіце аеропорт працюватиме, він був у ще більш запущеному стані, ніж тернопільський. Зараз це – сучасний аеропорт, один із найважливіших авіавузлів Польщі», – сказав С.НАДАЛ.

За його даними, наразі ведуться переговори із «Люфтганзою» щодо обслуговування авіарейсу між Тернополем та Краковом.

«Також обговорюватимемо це питання і з українськими перевізниками. До речі, авіарейс «Київ-Тернопіль», який започаткували минулого року, на мою думку, був збитковим через те, що третина потенційних пасажирів, яка б могла скористатися ним, взагалі не знала про існування такого рейсу», – вважає С.НАДАЛ.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2010 року після тривалого простою запрацював тернопільський аеропорт після запровадження авіарейсу «Тернопіль-Київ (Жуляни)» та у зворотному напрямку.

Загалом у Тернополі аеропорт простоює, приймаючи лише чартерні авіарейси.