Єврокомісія висловлює жаль, що не може продовжити діалог з Тимошенко

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Європейська комісія шкодує, що лідеру української опозиції Юлії ТИМОШЕНКО Генеральна прокуратура не дозволила відвідати Брюссель.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявила представник Єврокомісії Наташа БЮТЛЕР.

«Повністю поважаючи юридичні процедури, ми шкодуємо, що пані ТИМОШЕНКО обмежена в поїздках, і що європейські інститути не зможуть продовжити діалог з нею в Брюсселі найближчим часом», - сказала вона.

«Як ви знаєте, цей діалог є частиною ширшого діалогу, який ЄС проводить з усіма важливими акторами політичного поля України, і вони всі мають брати участь у реалізації європейського порядку денного в Україні», - додала представник Єврокомісії.

Прес-секретар комісара ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ зазначила також, що Єврокомісія не раз підкреслювала важливість шанобливого ставлення до верховенства права в усіх кримінальних розслідуваннях в Україні, а також необхідність забезпечення того, щоб судові процеси проводилися з урахуванням принципів незалежності і чесності, і не використовувалися в політичних цілях.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО в можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.