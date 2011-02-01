Депутат ЄП Коваль побачив поганий сигнал у забороні Тимошенко поїхати до Брюсселя

Брюссель. 1 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту, голова делегації Європарламенту по зв`язках з Україною Павло КОВАЛЬ (група європейських консерваторів і реформістів, Польща) вважає, що заборона Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель є дуже поганим сигналом.

Таку думку П.КОВАЛЬ висловив у коментарі кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Не дозволити пані ТИМОШЕНКО приїхати до Брюсселя – це дуже поганий сигнал. Він демонструє, що команда (Президента України – УНІАН) Віктора ЯНУКОВИЧА не зрозуміла, наскільки важливим для позитивного іміджу України в Європейському Союзі є і уряд, і опозиція», - сказав депутат.

«Спроби виключити опозиційних лідерів і політиків із суспільного життя, врешті-решт, обернуться проти нинішньої влади», - додав П.КОВАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО в можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

За інформацією Відділу зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.