Британія сподівається на підписання угоди про ЗВТ між Україноб та ЄС в цьому році

Київ. 1 лютого. УНІАН. Великобританія сподівається на підписання угоди про зону вільної торгівлі України і ЄС цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив посол Великобританії в Україні Лі ТЕРНЕР.

Він зазначив, що ряд переговорів з цього питання вже проведені.

«Протягом останніх шести місяців ми побачили підставу, що ці переговори можуть бути успішно завершені протягом цього року», - сказав Л.ТЕРНЕР.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС у 2007 році розпочали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони розпочали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, котра має стати частиною угоди про асоціацію.

17 грудня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що Україна і Євросоюз вже в 2011 році підпишуть угоду про безвізовий режим і зону вільної торгівлі.