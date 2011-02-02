Справа проти Тимошенко має бути прозорою і швидкою

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту Марек Сівець (група Прогресивного альянсу соціалістів та демократів, Польща) вважає, що процес проти лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО має бути прозорим і швидким.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Я думаю, що дуже важливо мати цей процес проти Юлії ТИМОШЕНКО якомога більш прозорим і якомога більш швидким”, - сказав він.

Відповідаючи на прохання прокоментувати рішення Генеральної прокуратури, згідно з яким Ю.ТИМОШЕНКО було заборонено відвідати Брюссель, М.СІВЕЦЬ висловив думку, що це питання є внутрішнім питанням України.

“Рішення української юридичної системи щодо мадам ТИМОШЕНКО перебуває поза обговоренням, оскільки це внутрішнє рішення України”, - сказав депутат.

Він також зазначив, що чув низку скарг щодо незалежності юридичної системи України, однак при цьому висловив думку, що будь-які звинувачення на адресу влади у впливі на рішення правоохоронців мають бути доведені.

“Я думаю, що будь-які обвинувачення нинішнього уряду, що вони впливають на певні рішення мають бути доведені, якщо вони не доведені, то немає підстав скаржитися на це політично”, - сказав М.СІВЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО в можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

За інформацією Відділу зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.