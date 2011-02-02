Екс-Президент Європарламенту хоче знати, чому Тимошенко не пустили до Брюсселю

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Екс-Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ хоче почути, чому Юлію ТИМОШЕНКО не пустили до Брюсселю.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі на урочистому зібранні з нагоди 50-річчя асоціації Європейських студентів-демократів.

“Мені дуже шкода, що Юлія ТИМОШЕНКО не була тут, вона була запрошена. Я хочу знати причини, з яких їй заборонили приїхати до Європи”, - сказав екс-Президент Європарламенту.

Він зазначив, що у сучасній Європі має бути свобода пересувань для всіх громадян, в тому числі і для всіх політиків.

“Мені дуже шкода, що Ю.ТИМОШЕНКО було заборонено прибути сюди і ми наполягаємо на тому, щоб знати причини, чи є тут політичне підґрунтя, чи це виключно юридичне питання, чи є політичний вплив на юриспруденцію в Україні”, - сказав Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ.

Він зазначив, що на це питання мали б відповісти відповідальні люди, а саме ті, “хто не дали можливості Ю.ТИМОШЕНКО” приїхати до Брюсселю.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО в можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

За інформацією Відділу зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.