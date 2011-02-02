Міністр закордонних справ Швеції вважає неприпустимим заборону Тимошенко поїхати до Брюсселя

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ вважає неприпустимим факт заборони Юлії ТИМОШЕНКО поїхати до Брюсселю.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі на урочистому зібранні з нагоди 50-річчя асоціації Європейських студентів-демократів.

“Той факт, що їй було заборонено приїхати звичайно є неприпустимим”, - сказав він.

“Це не було б можливим в жодній європейській країні в тих умовах, які я можу бачити”, - додав міністр.

К.БІЛЬДТ зазначив, що у політиків Європи є “серйозні питання”, які стосуються в цілому справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.

“Ми казали владі в Києві досить багато, що ми вважаємо, що є дуже серйозні питання щодо цього”, - сказав він.

Міністр також зазначив, що має суттєві підозри в наявності політичного підґрунтя в справі проти Ю.ТИМОШЕНКО.

“Підозри тут є, це – абсолютна правда”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО в можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

За інформацією Відділу зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.