Депутат ЄП Теннок: пояснення прокуратури щодо Тимошенко - безглузді

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту Чарльз ТЕННОК (група європейських консерваторів і реформістів, Велика Британія) вважає безглуздими пояснення заборони лідерові партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО виїхати до Брюсселя.

Про це він заявив у коментарі власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Висувати як можливу обставину для заборони її поїздки до Брюсселя як політика те, що мадам ТИМОШЕНКО може втекти з країни і шукати політичного притулку від «правосуддя» в ЄС, – повна безглуздість», - сказав Ч.ТЕННОК.

«Вона – смілива жінка, яка вже була у в`язниці раніше, і я переконаний, що вона повернулася б до України, щоб з`явитися перед звинуваченням і очистити своє ім`я», - сказав депутат.

Ч.ТЕННОК відзначив, що шкодує про заборону Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель і вважає цей захід непропорційним і політично мотивованим.

“Самі сьогоднішні звинувачення сильно пахнуть політичним впливом, оскільки порушення, що припускаються, якщо вони взагалі мали місце, навряд чи є кримінальними, якщо, як я розумію факти, японські гроші за вуглецеві викиди було використано прем`єр-міністром ТИМОШЕНКО в українському бюджеті для погашення пенсійного розриву, а не для її особистого чи її партії збагачення», - сказав депутат.

«У цілому я вважаю підхід нового генерального прокурора дуже дріб`язковим стосовно колишнього видатного прем`єр-міністра країни, а також, що одного разу влада може почати шкодувати, коли м`яч опиниться на іншому боці», - сказав Ч.ТЕННОК.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО в можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести низку зустрічей, зокрема, з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

За інформацією Відділу зв`язків зі ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, зазначалося в повідомленні Генпрокуратури.