Влада України продемонструвала недемократичні звички

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Депутат Європарламенту Міхаель ГАЛЕР (група народних партій, Німеччина) вважає, що заборона Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель продемонструвала неєвропейські звички влади в Києві.

Про це він заявив у коментарі власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Я вважаю, що відмова у подорожі Генеральною прокуратурою є ще одним доказом неєвропейської звички української влади інструменталізувати державні інституції для їх дуже ангажованого політичного порядку денного”, - сказав депутат.

“Я суворо протестую проти цих старорежимних маневрів”, - додав він.

М.ГАЛЕР висловив думку про те, що схвалене свого часу рішення використати певні бюджетні фонди для виплати пенсій, було політичним і може підтримуватися, або критикуватися політично.

“Це було використано для виконання законного зобов’язання – виплатити пенсії. Я переконаний, що якби пенсії не були б виплачені, то нинішні керуючі структури зараз сконструювали б обвинувачення проти неї за невиконання цього зобов’язання”, - сказав він.

“ЯНУКОВИЧ та учасники спільноти хочуть використати цю ситуацію, щоб роздавити всю опозицію, як персонально, так і політичні структури”, - додав М.ГАЛЕР.

Депутат водночас зазначив, що триваючі як малопомітні так і відкриті залякування тих, хто не слідує за правлячою партією, нікуди не приведуть.

“Коли уряди не здатні відповісти на економічні та соціальні виклики, вони вдаються до подальших авторитарних методів, поки протести проти їх політики не виплеснуться на вулиці”, - сказав М.ГАЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура відмовила Ю.ТИМОШЕНКО в можливості відвідати Брюссель, де вона планувала провести ряд зустрічей, зокрема з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ.

За інформацією Відділу зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.