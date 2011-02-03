ЄСПЛ зобов`язав Україну виплатити 18 тис. євро матері закатованого в міліції

Київ. 3 лютого. УНІАН. Сьогодні Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов`язав Україну виплатити понад 18 тис. євро Тетяні ДУШЦІ, сина якої катували у міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, Т.ДУШКА подала заяву до ЄСПЛ 26 липня 2004 р.

Її сина, Юрію Душку, в 17 років незаконно затримали правоохоронці, утримували під вартою і допитували без відома і присутності адвоката та батьків.

Ю.Душка народився в 1985 р. у Білгород-Дністровську і проживав там до смерті у 2005 р. У 2002 р. його заарештували в місцевому барі, доправили до місцевого відділку міліції для допиту у справі пограбування. Того ж дня, коли Ю.Душка вийшов з відділку, його знову заарештували, звинуватили у відмові співпрацювати з міліцією та засудили до 7 днів адміністративного утримання. Ані адвоката, ані батьків не повідомили про таке рішення Білгород-Дністровського суду.

Ю.Душка заявляв, що його катували під час адміністративного затримання, вибиваючи з нього зізнання у скоєнні пограбування, і, не витримавши побоїв, він таки підписав зізнання. Одержані травми голови і нирок та пережитий стрес, згідно з висновками медичного обстеження, призвели до депресії та хронічної ниркової інфекції.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, у цій справі йдеться про подвійне порушення статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини в частині нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження, особливо зважаючи на юний вік Ю.Душки на момент затримання. Крім того, на думку суду, Україна не забезпечила потерпілому ефективного розслідування справи.

Європейський суд також підтвердив, що останнім часом до нього надійшло багато подібних позовів до України, де встановлено порушення статті 3 у зв’язку з відсутністю ефективного розслідування у відповідь на заяви про жорстоке поводження.

Відповідно до статті 41 конвенції, ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити 18 тис. євро компенсації за моральну шкоду та 150 євро матері на покриття видатків.