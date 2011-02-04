Українці Польщі просять Варшаву звернути увагу на порушення демократії в Україні

Варшава. 4 лютого. УНІАН. Група українців, які живуть у Польщі, закликала польську владу звернути увагу на порушення демократичних норм в Україні.

Як повідомив кореспондента УНІАН один із ініціаторів звернення, викладач Варшавського університету Ростислав КРАМАР, документ 2 лютого було направлено на електронну пошту канцелярії Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО, глави уряду Дональда ТУСКА та міністра закордонних справ Радослава СІКОРСЬКОГО, а також польським засобам масової інформації.

Р.КРАМАР зазначив, що звернення ініціювала група людей, яка раніше проводила низку інтеграційних заходів для представників української громади у Польщі, зауваживши, що головною метою акції було привернути увагу польської влади і громадськості до проблем з дотриманням демократичних норм в Україні. «Головна ідея – привернути увагу до того, що не все так “рожево” (в Україні), як декому може видаватися. Ми переконані, що діється недобре. Є серйозні проблеми», - сказав Р.КРАМАР.

Він також повідомив, що звернення підписали 15 осіб. «В основному, це викладачі, вчені, аспіранти, які працюють та навчаються у Польщі», - сказав Р.КРАМАР.

Р.КРАМАР, який живе у Польщі вже дев’ятий рік, зауважив, що ініціативна група не планувала збирати багато підписів під зверненням.

Він зауважив, що звернення викликало значний резонанс у польських та українських медіа.

Р.КРАМАР також наголосив, що група українців, яка ініціювала звернення, висловила власну позицію стосовно подій в Україні. «Маємо право висловити свою думку, ми її висловлюємо, якщо хтось має іншу, нехай її висловить», - сказав він.

У зверненні, текстом якого володіє УНІАН, українці звертають увагу на падіння України у міжнародних демократичних рейтингах за перший рік президентства Віктора ЯНУКОВИЧА, а також погіршення життя громадян.

”Віримо, що у відносинах з Україною Польща не повторить помилок, що були нещодавно зроблені у стосунках з авторитарним білоруським режимом Олександра ЛУКАШЕНКА, і не буде своєю позицією зміцнювати „єгипетську стабільність” в Україні”, - йдеться у документі.