Лідери ЄС підтримали санкції проти Білорусі

Брюссель. 5 лютого. УНІАН. Лідери Європейського Союзу підтримали санкції проти Білорусі, введені рішенням Ради закордонних справ ЄС 31 січня цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це сказано у висновках, прийнятих 4 лютого на засіданні Європейської Ради.

«Європейська Рада підтримала висновки щодо Білорусі, прийняті Радою закордонних справ ЄС, включаючи рішення про введення обмежувальних заходів», - йдеться в документі.

Разом з тим, лідери Євросоюзу підкреслили свої зобов`язання посилити свій діалог з білоруським громадянським суспільством.

У висновках Європейської Ради також наголошується, що Рада закордонних справ ЄС регулярно переоцінюватиме ситуацію в Білорусі і готова розглянути подальші заходи у всіх областях співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Рада закордонних справ ЄС ввела обмеження на в`їзд і заморозила активи 157 найвищих чиновників Білорусі, причетних, на думку Європи, до проведення нечесних виборів 19 грудня 2010 року, а також до розгону мирної демонстрації того ж дня в Мінську та арештів сотень білорусів.

19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 чоловік, зокрема 7 з 9 альтернативних кандидатів у президенти.