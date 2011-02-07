Головуючий в ОБСЄ має питання до України щодо прав людини

Київ. 7 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ Литовської Республіки, діючий голова ОБСЄ Аудронюс АЖУБАЛІС відзначає, що ситуація з правами людини та свободою ЗМІ в Україні викликає певні питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ОБСЄ сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Певна міжнародна думка створюється, що деяка ситуація з правами людини і щодо ситуації в ЗМІ викликає певні питання. Ми сподіваємося, що ці питання, які я підняв і сьогодні зі своїм колегою, будуть дуже серйозно й скрупульозно вивчені нашими колегами, і Україна, як і раніше, залишиться лідером у медіа-свободі в цьому регіоні й по демократичних перетвореннях та створенню істинно громадянського суспільства», - сказав він.

У свою чергу К.ГРИЩЕНКО зазначив, що Україна відкрита до діалогу з усіх питань порядку денного ОБСЄ, в тому числі й з питання демократичних свобод в Україні.

Він зазначив, що в Україні всі телеканали мають можливість проводити вільну редакційну політику. «За ситуації, коли в країні існує ряд програм, де в прямому ефірі ведеться дискусія з представниками опозиції, в тому числі й з найяскравішими з них, за ситуації, коли критичні висловлювання іноді виходять за рамки відповідності реальним фактам, але при цьому ведеться предметна дискусія й прислухаються до думки громадянського суспільства, є свідченням того, що демократія і свобода преси в Україні жива, природно, немає межі досконалості», - сказав К.ГРИЩЕНКО.