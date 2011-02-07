Україна виступає за відновлення переговорів у форматі ”5+2” по Придністров`ю

Київ. 7 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що українська сторона виступає за швидке відновлення переговорів щодо врегулювання Придністровського конфлікту у форматі «5+2».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі з діючим головою Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністром закордонних справ Литовської Республіки Аудронюсом АЖУБАЛІСОМ, яка відбулася сьогодні в Києві.

«Ми переконані в тому, що всі держави ОБСЄ мають знаходитися в однаковій безпеці, незалежно від приналежності до тих чи інших військово-політичних цілей. Тому Україна, як позаблокова держава, буде, зберігаючи свій статус, робити все, щоб сприяти миру, безпеці на континенті і в світі», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що нереврегульовані, заморожені конфлікти в зоні відповідальності ОБСЄ слід вирішувати виключно мирним шляхом, відповідно до принципів і норм міжнародного права.

«Придністровське врегулювання – це особливе питання, яке стосується України», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він заявив, що Україна готова і сприятиме литовському головуванню в ОБСЄ в питанні врегулювання і розв’язання Придністровського конфлікту.