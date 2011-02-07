Азаров пропонує підписувати угоду про ЗВТ з ЄС в два етапи

Київ. 7 лютого. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ пропонує поетапно підписувати угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив сьогодні, під час зустрічі з чинним головою Організації з безпеки і співпраці у Європі, міністром закордонних справ Литовської Республіки Аудронюсом АЖУБАЛІСОМ.

За словами глави українського уряду, на сьогодні на 90% узгоджені позиції щодо угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, а приблизно 10% - потребують подальшого обговорення. «У мене зараз виникла пропозиція: давайте у цьому питанні рухатися поетапно... Можна підписати угоду на тих позиціях, на яких ми домовилися, а те, що не проговорено – продовжувати переговори », - сказав М.АЗАРОВ.

У прес-службі уряду зазначають, що, таким чином, зона вільної торгівлі, за пропозицією М.АЗАРОВА, буде визначатися не одним, а двома договорами.

Прем’єр-міністр підкреслив, що консенсусу з ЄС щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі потребує, зокрема, питання, що стосується агропромислового сектору.

«Нам хотілося б, щоб питання вирішувалися на принципах взаєморозуміння і рівності», – зазначив М.АЗАРОВ, наголосивши, що Україна має потужний агропромисловий потенціал, і це питання у переговорному процесі з ЄС є досить важливим.