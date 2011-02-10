Єлісєєв очолив рейтинг українських послів за кордоном
Так вважають експерти
Київ. 10 лютого. УНІАН. Представник України при Європейському Союзі Костянтин ЄЛІСЄЄВ очолив рейтинг українських послів (168 балів) за кордоном за 2010 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено у ході презентації сьогодні у Києві результатів експертного опитування «Топ-10 українських послів та Топ-10 іноземних послів в Україні». В опитуванні взяли участь 30 експертів, які постійно відстежують діяльність дипломатичних місій, мають змогу з ними безпосередньо зустрічатися і оцінювати їхню роботу. Кожен експерт називав п’ятірку найбільш ефективних дипломатів і оцінював їх за 10-бальною шкалою.
Друге і третє місця у рейтингу посіли відповідно посол України в Бельгії, глава Місії України при НАТО Ігор ДОЛГОВ (104 бали) та посол України в США Олександр МОЦИК (92 бали).
Посол України у Великій Британії Володимир ХАНДОГІЙ набрав 82 бали, посол України у Німеччині Наталя ЗАРУДНА - 77 балів, посол України у Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО -72 бали, посол України у Фінляндії Андрій ДЕЩИЦЯ - 49 балів, посол України у Білорусі Роман БЕЗСМЕРТНИЙ - 46 балів, посол України у КНР Юрій КОСТЕНКО - 44 бали і посол України у Японії Микола КУЛІНИЧ - 36 балів.
При оцінюванні експерти мали врахувати 5 критеріїв: здатність оперативно та ефективно вирішувати проблемні питання своєї країни у країні виконання закордонної місії, доступ та можливість впливу на ключових політичних гравців у країні перебування, відкритість та активність у діалозі з політиками, експертами та медіа-колами, спроможність створювати позитивний імідж своєї країни у країні перебування, організація та участь у публічних заходах, які сприяють налагодженню діалогу між країною посла та країною його перебування.
Рейтинг послів презентував Інститут світової політики.