Україна й Угорщина схвалили План пріоритетів у співробітництві

Київ. 10 лютого. УНІАН. Україна й Угорщина схвалили план дій щодо реалізації пріоритетів українського співробітництва з Європейським Союзом під час угорського головування у ЄС.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, сьогодні керівник зовнішньополітичного відомства Костянтин ГРИЩЕНКО перебуває з робочим візитом в Угорщині.

У Будапешті К.ГРИЩЕНКО зустрівся з міністром закордонних справ Угорщини Яношом МАРТОНІ. Під головуванням міністрів відбулися переговори офіційних делегацій, у ході яких сторони обговорили найбільш актуальні питання українсько-угорського співробітництва, а також відносини України з Європейським Союзом через призму головування Угорщини у ЄС.

На зустрічі було схвалено План дій щодо реалізації пріоритетів співробітництва Україна-ЄС під час угорського головування у Євросоюзі і досягнуто домовленості щодо змістовного наповнення ініціативи ЄС “Східне партнерство”.

Угорська сторона запевнила, що зі свого боку сприятиме активному просуванню переговорів між Україною і Євросоюзом щодо Угоди про асоціацію, включаючи створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, а також якнайшвидшій імплементації положень Плану дій із запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом.

Міністри також підписали Протокол про співробітництво між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Угорської Республіки, подальша реалізація положень якого свідчитиме про важливість активного співробітництва між державами у процесі європейської інтеграції, зміцнення загальноєвропейської і регіональної співпраці та безпеки, а також активізації співробітництва на всіх рівнях.

Сьогодні ж К.ГРИЩЕНКО був прийнятий Президентом Угорщини Палом ШМІТТОМ. Під час бесіди К.ГРИЩЕНКО і П.ШМІТТ констатували активізацію політичного діалогу між двома країнами, обговорили найбільш важливі проблеми розвитку внутрішньополітичних ситуацій в Україні та Угорщині та актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема, у контексті головування Угорської Республіки в Європейському Союзі.

У рамках візиту К.ГРИЩЕНКО урочисто відкрив пам’ятну дошку на будинку у Будапешті, де у 1919-1924 роках діяла Надзвичайна Дипломатична місія УНР в Угорщині.