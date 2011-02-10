Комітет ЄП підтримав переговори з Чорногорією про членство

Брюссель. 10 лютого. УНІАН. Комітет із питань закордонних справ Європейського парламенту підтримав рішення Європейської Ради надати статус кандидата на членство в ЄС Чорногорії, та висловився за початок переговорів із цією країною ще в нинішньому році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, ці положення містяться в прийнятому сьогодні на засіданні Комітету проекті резолюції Європарламенту.

Депутати вітають прогрес країни в питаннях ухвалення законів про боротьбу з корупцією, відзначивши при цьому, що корупції поки все ще багато в будівництві, приватизації та у галузі державних закупівель.

Виходячи з цього, Комітет закликав уряд Чорногорії покращити якість розслідувань випадків корупції, а також - змінити законодавство щодо фінансування політичних партій і виборчих кампаній.

Комітет також висловив заклопотаність тим, що «жінки недопредставлені в процесі ухвалення рішень» і на лідируючих адміністративних і публічних посадах.

У проекті резолюції також міститься заклик до влади країни покращити умови життя представників національних меншин.

Як повідомляв УНІАН, лідери ЄС надали Чорногорії статус країни-члена 17 грудня 2010 року під час засідання Європейської Ради.