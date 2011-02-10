Обговорення членства України в ЄС не на часі

Київ. 10 лютого. УНІАН. Посол Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявляє, що ситуація в Україні не відповідає мінімальним умовам для того, щоб обговорювати питання її членства в ЄС.

Про це він сказав на круглому столі «Очікувані результати створення поглибленої всеосяжної вільної економічної зони між Україною і ЄС», повідомляє «Дзеркало тижня. Україна».

За його словами, для вступу до ЄС 27 країн-членів союзу повинні прийти до консенсусу, що Україна відповідає необхідним політичним умовам: консолідація демократії, дотримання прав людини, верховенство права.

Як заявив Ж.ТЕЙШЕЙРА, підписання договору про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом є першим і дуже важливим кроком у напрямку можливого членства України в ЄС.

Нагадаємо, у вересні 2008 року Україна і ЄС домовилися про укладення нової посиленої угоди на принципах асоціації, яка включатиме створення зони вільної торгівлі.