Уряд каже, що Немиря ”не влучає” із заявами про євроінтеграцію

Київ. 10 лютого. УНІАН. В уряді України вважають, що заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ втратив орієнтування у часі і робить заяви “невлад”.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою уряду заяві щодо висловлювання Г.НЕМИРІ стосовно неготовності влади до європейської інтеграції.

“Втратив орієнтування у просторі і часі заступник голови партії «Батьківщина» пан НЕМИРЯ. Варто йому було сьогодні висловитись, що ідея глави українського уряду підписувати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС поетапно означає неготовність України до європейської інтеграції, і угода в 2011 році не буде підписана, як сам висуванець Фонду Сороса отримав спростування. Зі сторони ЄС”, - йдеться у заяві.

У документі підкреслюється, що “сьогодні ж голова підрозділу Генерального департаменту з питань торгівлі Європейської комісії, керівник переговорної групи від Єврокомісії з питань створення зони вільної торгівлі з Україною Філіп КУЇНОС заявив, що Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про створення вільної економічної зони в 2011 році”.

Водночас конструктивно продовжуються переговори щодо укладення угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, зазначили в прес-службі.

Також у заяві нагадується, що нещодавно, перебуваючи в Києві, Єврокомісар з питань розширення Штефан ФЮЛЕ заявив: «У Євросоюзі цінують великий особистий внесок Прем’єр-міністра Азарова в динамічний діалог між ЄС і Україною».

“Пан НЕМИРЯ не вперше висловлюється невлад, і це скоро може стати його кваліфікаційною характеристикою. На жаль, більшість висловлювань і дій пана НЕМИРІ спрямовані не на підвищення авторитету України на світовій арені, не на конструктивне вирішення проблем, які існують у двосторонніх і міжнародних відносинах, а на спроби дискредитації чинної влади. Насправді ж шкоди це завдає не владі, а іміджу України”, - йдеться у заяві прес-службі уряду.

Як повідомляв УНІАН, Г.НЕМИРЯ 8 лютого заявив, що ініціатива прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, яку було висловлено напередодні, про поетапне підписання угоди з Євросоюзом про зону вільної торгівлі свідчить про неготовність влади до європейської інтеграції.

«Фактично тим самим Україна посилає сигнал, що вона не готова до реалізації цієї спільної мети, яка стала можливою після того як Україна стала членом СОТ за часів діяльності уряду ТИМОШЕНКО», - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, така ініціатива свідчить також про бажання українського уряду «розірвати» одну всеохоплюючу угоду про асоціацію України з ЄС, невід’ємною частиною якої є створення зони вільної торгівлі. «На це було отримано чітку відповідь – це неможливо, це одна угода про політичну асоціацію, невід’ємною складовою частиною якої є угода про поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі», - підкреслив він..

Натомість, сьогодні, 10 лютого, на круглому столі «Очікувані результати створення поглибленої всеосяжної вільної економічної зони між Україною і ЄС» посол Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА заявив, що ситуація в Україні не відповідає мінімальним умовам для того, щоб обговорювати питання її членства в ЄС.