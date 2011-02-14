Луценко оскаржив своє затримання в Євросуді з прав людини

Київ. 14 лютого. УНІАН. Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що оскаржив у Європейському суді з прав людини рішення Печерського районного суду Києва про своє затримання.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина», опублікованому в сьогоднішньому номері.

Колишній міністр в черговий раз висловив переконання, що жодних законних підстав для його затримання не було. Він нагадав, що його затримали за епізодом з оперативно-розшуковою діяльністю у справі отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА, а заарештували – за епізодом з його водієм.

«Причому формулювання Печерського районного суду було гранично відверте. Суд визнав можливим мене заарештувати за: 1) заперечення вини; 2) відмову давати свідчення; 3) за інтерв`ю і коментарі ЗМІ. Враховуючи, що перші дві підстави – це гарантовані мені Конституцією права, я роблю висновок, що причина мого перебування у в`язниці – винятково політична. Відповідну скаргу на таке рішення суду я вже відправив до Європейського суду з прав людини», - відзначив екс-міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що справжня причина арешту полягає у прагненні влади покарати його «за раніше пережитий нинішньою бандократією страх».

«Так, підконтрольна їм Генпрокуратура врятувала їх від покарання, однак екс-міністра треба покарати, щоб іншим не кортіло. Друге завдання – залякати суспільство, задушити дух Майдану», - відзначив Ю.ЛУЦЕНКО.

В інтерв`ю він також розповів про умови утримання в СІЗО. «Умови утримання стандартні – камера площею 9 кв. м на трьох, залізні нари. Цегляний стіл, цегляний стілець, цементна підлога. Умивальник і відхоже місце початку минулого сторіччя. Є телевізор, кип`ятильник, електролампа. Єдина прикраса – сторінка з ”Дзеркала тижня” із зображенням Діда Морозу за ґратами і написом “Не питай, за ким дзвонять новорічні дзвоники”, - відзначив екс-міністр.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він не просив ніяких привілеїв. «В армії свого часу я служив, так що особливих проблем побутового характеру не зазнаю. Звичайно, гостро відчувається відірваність від сім`ї. Рятують книги», - сказав він.

«Щодо життя у в`язниці, то вона набагато чесніша, ніж на волі. Звичайно, є тут і злодії, і хабарники, і грабіжники. Але ніхто не просторікує про наведення ладу в ім`я побудови нової країни для людей так, як це роблять нинішні мегазлодії, хабарники і грабіжники при владі», - підкреслив екс-міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що з минулого тижня він почав знайомитися «з 47 томами повного зібрання фальсифікацій ГПУ, тому не знаю всіх деталей». «Але методи формування звинувачення вже досить зрозумілі. По-перше. У мене є заяви свідків, яких ГПУ під загрозами звільнити з роботи примушувала давати неправдиві свідчення. Тільки такими методами 1937 року можна пояснити ключові свідчення одного з моїх замів», - додав екс-міністр.

Кажучи про річницю перебування Віктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента, Ю.ЛУЦЕНКО заявив: «Це був рік брехні, насильства і здирства, недбало замаскованих імітацією реформ. Хотілося б передати йому, що, ухвалюючи рішення, які вбивають життя людей і країни, він має пам`ятати, що, коли Муму виплила і вижила, вона стала собакою Баскервілів».