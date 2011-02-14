Посол України при ЄС попросив у Єврокомісії грошей

Брюссель. 14 лютого. УНІАН. Посол України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ попросив комісара з питань бюджету ЄС Януша ЛЕВАНДОВСЬКІ збільшити фінансування для європейських сусідів в бюджеті на 2014-2020 роки, втому числі, для України.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в представництві України при ЄС, про це український Посол заявив під час сьогоднішньої зустрічі з комісаром.

“К.ЄЛІСЄЄВ висловив сподівання на збільшення у наступній фінансовій перспективі обсягів фінансування, яке ЄС виділяє для своїх європейських сусідів, у тому числі для України”, - написано в повідомленні.

Крім того, в ході зустрічі, Посол України поінформував європейську сторону про основні параметри бюджету України на 2011 рік та започатковані в країні реформи з метою подолання негативних наслідків кризи і забезпечення зростання економіки.

Зі свого боку, Я.ЛЄВАНДОВСЬКІ відзначив стабілізацію економічної ситуації в Україні, зокрема, покращення її ключових параметрів. Він також наголосив на важливості укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, реалізація якої стимулюватиме відповідні реформи в Україні, що сприятиме істотному наближенню України до ЄС..

К.ЄЛІСЄЄВ також запросив Я.ЛЄВАНДОВСЬКІ відвідати Україну з візитом.