Україна виграє від покращення відносин НАТО-Росія

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН вважає, що Україна виграє від покращення відносин Північноатлантичного альянсу з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам напередодні свого візиту до Києва, запланованого на 24 лютого.

«Я думаю, що, зважаючи на геостратегічну позицію України, Україна отримає значні переваги від покращення відносин між НАТО і Росією», - сказав А.Ф.РАСМУССЕН.

Він нагадав, що в листопаді минулого року на саміті НАТО-Росія в Лісабоні було дано «свіжий старт» двостороннім відносинам.

«Звичайно, ми маємо деякі дискусійні питання з Росією й це одна з причин, через яку ми маємо Раду НАТО-Росія. В рамках цієї Ради ми обговорюємо всі теми, включаючи ті, в яких ми можемо бути не обов`язково згодними», - зазначив Генсек НАТО.

При цьому він заявив про намір «додати динаміки» в діяльність Ради НАТО-Росія в найближчі роки з тим, щоб далі сприяти зменшенню «напруженості минулого», що, на його думку, покращить у цілому ситуацію в сфері безпеки в світі.