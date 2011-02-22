Клюєв зустрівся з послами країн ЄС
17:34, 22 лютого 2011Новини ЄС
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Деталей прес-служба не надала
Київ. 22 лютого. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ зустрівся з послами 27 країн-членів Європейського Союзу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, під час зустрічі обговорювалися «основні питання просування України на шляху європейської інтеграції».
Інших деталей зустрічі прес-служба не надає.
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