Варшава. 14 квітня. УНІАН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК сподівається, що польсько-українська співпраця у сфері історії стане взірцем для інших держав.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови польськогого уряду, про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ у Києві у середу.

Голови урядів двох країн під час вчорашньої зустрічі обговорили питання відкриття цвинтаря поляків, розстріляних радянським НКВС у часи Другої світової війни у Биківні під Києвом.

«Я висловив задоволення, що справа Биківні показує, що до найбільш драматичних моментів в історії можна ставитися так, як це роблять Польща та Україна. Ми б хотіли, що наша співпраця у цій сфері стала універсальним зразком», - сказав Д.ТУСК.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці минулого року дозволила проведення розкопок у Биківні, де може бути поховано близько 3,5 тисяч польських військових та чиновників, взятих у полон радянською армією після захоплення Польщі у вересні 1939 року та розстріляних у 1940 році.

На місці виявленого поховання польських громадян планується спорудити меморіал.