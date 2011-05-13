ЄБРР і Крим починають новий етап реконструкції ялтинського водогону

Сімферополь. 13 травня. УНІАН. Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ і віце-президент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Ян ФІШЕР на зустрічі в Лондоні ухвалили рішення відновити перервану близько чотирьох років тому реалізацію проектів ЕББР у Криму із завершення модернізації водопровідної і каналізаційної системи Ялти.

Про це повідомила УНІАН прес-служба кримського уряду.

«Цей проект був заморожений через незацікавленість попереднього керівництва автономії. Тепер у Криму створена єдина вертикаль влади, яка готова працювати для розвитку півострова. Нам вдалося реанімувати проект, і, думаю, у червні або липні роботи поновляться», – сказав В.ДЖАРТИ.

Віце-президент ЄБРР зазначив, що банк зацікавлений у реконструкції водопроводу і каналізації Ялти. «Немає ніяких підстав нехтувати цим проектом. Давайте повернемося до нього і доведемо до кінця. Це буде перший напрям нашої конкретної роботи», – сказав Я.ФІШЕР.

Голова Радміну також запропонував ЄБРР брати участь у реалізації інших проектів у Криму, зокрема, у будівництві сміттєпереробних заводів і підприємств з переробки сільськогосподарської продукції. «Кошти ЄБРР можуть бути вкладені у будівництво зернових елеваторів. Банк міг би брати участь у проектах на різних умовах, зокрема на умовах спільного фінансування. На будівництво заводів з переробки ТПВ ми, зі свого боку, готові надати 30-50 мільйонів євро», – сказав В.ДЖАРТИ.

Я.ФІШЕР заявив, що ЄБРР розгляне пропозиції керівництва Криму і вивчить можливість відкрити в Криму офіс банку.

«Розвиток сільського господарства, нових технологій в аграрному секторі – один з пріоритетних напрямів для ЄБРР», – підкреслив віце-президент банку.

Довідка УНІАН. ЄБРР, власником якого є 61 держава і дві міжурядові організації, визначив своєю метою надання сприяння при переході від економік з центральним плануванням до ринкових економік у країнах регіону від центральної Європи до центральної Азії.

У 2010 році обсяг інвестицій ЄБРР в Україну становив 1,3 млрд. дол. (952 млн. євро) у рамках 28 проектів.