Польський уряд затвердив законопроекти з легалізації іноземців

Варшава. 24 червня. УНІАН. Польський уряд затвердив законопроекти, які дають змогу легалізувати свій статус іноземцям, що нелегально перебувають у Польщі, та полегшив правила видачі дозволу на перебування для них в рамках легалізації.

Про це УНІАН повідомила прес-служба уряду.

„Планується відмовитись стосовно них додаткових вимог, які стосуються житла, можливості виконання роботи та наявності необхідних коштів на утримання”, - відзначила прес-служба.

Уряд, згідно з ухваленими законопроектами, планує видавати нелегалам дозволи на легальне перебування одразу на 2 роки, а не на рік, як це мало місце під час попередніх легалізаційних акцій в 2003 та 2007 роках.

Іноземець також упродовж двох років зможе працювати у Польщі без отримання офіційного дозволу на роботу, а лише за договором про працю.

Прес-служба відзначила, що затверджені законопроекти, які повинен ще ухвалити Сейм, також спростив надання допомоги іноземцям, які попросили політичний притулок у Польщі та надання громадянам інших держав соціальної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, торік група українок ініціювала акцію за легалізацію нелегальних мігрантів, закликавши польські власті лібералізувати умови для отримання легального права перебування у Польщі для нелегалів.

За даними експертів, через жорсткі умови двох попередній легалізаційних акцій ними скористалися менше 4 тисяч людей з близько від 50 до 500 тисяч нелегалів, які можуть знаходиться на польській території.

МВС Польщі оцінює реальну кількість нелегалів в близько 50 тисяч, зауважуючи, що більшу частину з них займають не українці, а громадяни інших держав, яким складніше отримати польську візу: у першу чергу, вірмени та в’єтнамці.

У 38-мільйонній Польщі право легального перебування мають близько 100 тисяч іноземців, третина з яких громадяни України.