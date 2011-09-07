Єврокомісія готова сприяти Україні та РФ у врегулюванні газового питання

Брюссель. 7 вересня. УНІАН. Єврокомісія готова сприяти у пошуку компромісу в газовому питанні між Україною та Російською Федерацією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР.

«Ми готові сприяти примиренню між сторонами. Але, звичайно, чого ми не хочемо, так це, щоб ситуація мала негативний вплив на ЄС», - заявив він.

Комісар зазначив, що Єврокоміся уважно стежить за дискусією між Києвом та Москвою щодо газових контрактів.

При цьому, за словами Г.ЕТТІНГЕРА, ЄС врахував негативний досвід газової кризи 2009 року, та вжив необхідних заходів для того, щоб уникати можливих загроз у газопостачанні в зимовий період.