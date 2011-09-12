Молодь ЄНП закликає владу України припинити ”політичні репресії”
Резолюція київської конференції
Київ. 12 вересня. УНІАН. Молодь Європейської народної партії закликала владу України зупинити “політичні переслідування” опозиції та гарантувати незалежність судової системи в країні.
Про це говориться в повідомленні організації щодо результатів проведеної в Києві 8-11 вересня конференції, участь в якій взяли 80 молодих політиків, представників найбільших правоцентристських політичних партій з 27 країн Європи. Організаторами заходу виступили Батьківщина Молода, Демократичний Альянс та Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні.
В прийнятій резолюції конференції говориться, що «в Україні мають місце вибіркове застосування закону та політичні переслідування; судовий процес над Юлією ТИМОШЕНКО, що зараз відбувається, є політично мотивованим. Мають місце політично мотивовані переслідування лідерів та членів організації-члена Молоді Європейської Народної Партії - Батьківщини молодої, так як і інших опозиційних партій. В Україні мають місце авторитарні тенденції, включно із обмеженням свободи слова у засобах масової інформації та прав на мирні протести».
Далі в документі зазначається, що визнаючи те, що Україна орієнтована на інтеграцію у Європейський Союз і що для Європейського сусідства та майбутнього Європейського Союзу зміцнення демократії та верховенства права в Україні важливе, а також, зокрема те, що Європейська комісія, Європейський парламент, Парламентська Асамблея Ради Європи та багато європейських урядів схвильовані станом законності в Україні, YEPP закликає «українську владу зупинити політичні переслідування екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, членів її уряду, членів політичної партії «ВО «Батьківщина» та політичної опозиції, гарантувати незалежність судової влади в Україні та забезпечення застосування європейських стандартів верховенства закону та демократії; зупинити політичні переслідування лідерів та членів ВМГО «Батьківщина молода», як і інших опозиційних партій».