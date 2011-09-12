Азаров розділив демократичні цінності Європи

Київ. 12 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає, що демократичні цінності Європи є гарантією стабільного розвитку України.

Про це він заявив у інтерв`ю виданню Le Figaro, повідомляє сайт Партії регіонів.

«Наш шлях до євроінтеграції - це наш стратегічний вибір. Ми розділяємо демократичні цінності Європи. Вони - гарантія стабільного розвитку України», - заявив М.АЗАРОВ.