Азаров розділив демократичні цінності Європи
17:52, 12 вересня 2011Новини ЄС
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Прем`єр каже про стратегічний курс України
Київ. 12 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає, що демократичні цінності Європи є гарантією стабільного розвитку України.
Про це він заявив у інтерв`ю виданню Le Figaro, повідомляє сайт Партії регіонів.
«Наш шлях до євроінтеграції - це наш стратегічний вибір. Ми розділяємо демократичні цінності Європи. Вони - гарантія стабільного розвитку України», - заявив М.АЗАРОВ.
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