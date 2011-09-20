Азаров хоче зафіксувати перспективу членства в ЄС в новій угоді

Київ. 20 вересня. УНІАН. Фіксація в угоді про асоціацію перспективи членства України в Європейському Союзі є принциповим питанням, і Київ має намір продовжити переговори з цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу журналістам, коментуючи заяву Комісара з питань розширення Євросоюзу Штефана ФЮЛЕ про те, що згадки про перспективи членства України в ЄС в угоді про асоціацію не буде.

«Я не хочу інтерпретувати те, що сам особисто не чув. Якщо ви були на Ялтинській конференції, ви чули, напевно, то, що я сказав. В угоді про асоціацію має бути ця згадка, це посилання (про перспективи членства в ЄС – УНІАН). Це принципово для нас важливо, і ми над цим працюватимемо», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що на Ялтинському форумі (YES) обговорював це питання з Ш.ФЮЛЕ і не чув від нього категоричних заяв про те, що такої згадки в угоді не буде.

«Ми, до речі, зустрічалися з паном ФЮЛЕ. Обговорювали, зокрема, і цей момент. І я жодних заперечень із цього приводу від нього не чув. Отже сподіватимемося, що все піде нормально», - сказав прем`єр-міністр України.

Він зазначив, що перспектива членства в ЄС для України визначить напрями руху на роки і десятиліття вперед.

«Це дуже серйозні речі. Не можна до них підходити з позиції кон`юнктури, з позиції сьогоднішнього дня, з позиції оцінок сьогоднішнього дня. Якщо ми говоримо про перспективу, то треба мислити перспективними категоріями», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, Ш.ФЮЛЕ в інтерв`ю газеті ”КоммерсантЪ Украина» заявив, що до угоди про асоціацію не увійде згадка про перспективу членства України в ЄС або про ст. 49 Європейського договору, що гарантує таку перспективу.

”Не увійде. Я сподіваюся, цей факт не стане проблемою, що стане перешкодою для підписання українською стороною угоди про асоціацію”, - сказав він.