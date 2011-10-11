Франція: Вирок Тимошенко доводить політичну мотивацію процесу

Київ. 11 жовтня, УНІАН. Париж вважає вирок колишньому прем`єру України Юлії ТИМОШЕНКО доказом політичної мотивації її переслідування і закликає українську владу дотримуватися Конвенції про права людини при апеляції захисту.

Про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Франції Бернар ВАЛЕРО на прес-конференції в Парижі, передає РІА «Новости».

”Вирок стосовно Юлії ТИМОШЕНКО був оголошений у рамках процедури, яка однозначно не дотримувалася права захисту. Це підтверджує, що юридичне переслідування проти колишніх членів уряду ТИМОШЕНКО і її самої є політично мотивованими”, - заявив Б.ВАЛЕРО.

Франція закликає українську владу дотримуватися європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод при розгляді апеляції захисту Ю.ТИМОШЕНКО, а також у всіх інших юридичних процедурах, які тривають сьогодні.

”Франція та її європейські партнери не раз висловлювали в останні кілька місяців свою заклопотаність деградацією правової держави в Україні. Вона нагадує, що це основний пункт, необхідний для укладання угоди про асоціацію між ЄС і Україною”, - сказав прес-секретар міністерства.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва сьогодні, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році. За рішенням суду вона не зможе обіймати державні посади протягом трьох років після відбуття покарання. Захист вважає вирок своєї підзахисної ”ганебною сторінкою в історії українського правосуддя” і заявляє, що найближчим часом оскаржить його.

Україна сподівається до кінця 2011 року підписати угоду з ЄС про асоціацію, ключовим елементом якого стане зона вільної торгівлі. Європейські політики попереджали українське керівництво, що підписання угоди про асоціацію може бути заблоковане, якщо Ю.ТИМОШЕНКО дістане тюремний строк.