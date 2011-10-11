Депутат ЄП Хармс каже, що не зможе підтримати угоду з Україною

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Депутат Європейського парламенту Ребекка ХАРМС (група зелених, Німеччина) заявляє, що після вироку екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО не зможе підтримати угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи вирок Ю.ТИМОШЕНКО.

«Зараз для мене це дуже складна ситуація у відносинах між Європейським Союзом та Україною: я дуже підтримую угоду про асоціацію, але я не відчуваю можливим голосувати за її підписання, оскільки демократичний розвиток в Україні не на правильному шляху», - сказала вона.

Євродепутат зазначила, що до останнього моменту сподівалася, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та українська влада знайдуть спосіб, як вийти з ситуації, що склалася у справі Ю.ТИМОШЕНКО, однак цього не сталося.