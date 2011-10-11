Президент Словенії сподівається на чесну апеляцію в справі Тимошенко

Київ. 11 жовтня. УНІАН. Президент Словенії Данило ТЮРК сподівається, що при розгляді справи екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО в апеляційному суді будуть дотримуватись європейських принципів права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після їх зустрічі в Києві.

Президент Словенії зауважив, що сьогодні між ним та В.ЯНУКОВИЧЕМ відбулась дуже ґрунтовна розмова на тему чесного проведення судового процесу, який вимагає того, щоб обвинуваченій особі було забезпечено досить часу для підготовки свого захисту, забезпечене нормальне спілкування з адвокатом і можливість захищати себе у суді.

За словами Д.ТЮРКА, ці стандарти чесного проведення судового процесу вимагають дотримання норм і стандартів також на практиці і з унеможливленням зловживань.

«Треба зауважити, що цей судовий процес закінчився рішенням лише першої інстанції. Далі цю справу, певно, будуть розглядати у другій інстанції, і коли буде розглядатися апеляційна скарга, треба також враховувати всі європейські стандарти, які стосуються принципу чесного проведення судового процесу», - сказав Президент Словенії.

При цьому він зауважив, що потрібно пам’ятати, що судова гілка є незалежним органом влади і на неї не можна впливати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі без подальшого права обіймати державні посади протягом трьох років.