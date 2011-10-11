Німеччина: Вирок Тимошенко позначиться на відносинах Україна-ЄС
16:11, 11 жовтня 2011Новини ЄС
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Заява міністра закордонних справ
Київ. 11 жовтня. УНІАН. Вирок, винесений сьогодні екс-прем`єру України Юлії ТИМОШЕНКО, не пройде безслідно для відносин України і Німеччини, а також України і Євросоюзу, заявляє міністр закордонних справ ФРН Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.
Як повідомляє РІА «Новости», в заяві міністра сказано: ”Сьогоднішній вирок стосовно колишнього прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО є для України поверненням назад. Він кидає тінь на правову систему в країні. Цей результат не пройде безслідно для наших (Німеччині) відносин з Україною і для відносин України з Євросоюзом».
За словами Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЕ, Німеччина буде ”дуже уважна” спостерігати, як в Києві поводитимуться з іншими колишніми членами Кабінету Ю.ТИМОШЕНКО.
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