Україна та Словенія підписали низку документів

Київ. 11 жовтня. УНІАН. У присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Республіки Словенія Даніла ТЮРКА відбулася церемонія підписання двосторонніх документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, було підписано:

міжурядову Угоду про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю;

Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі туризму між Міністерством інфраструктури України та Міністерством економіки Словенії;

Протокол між Міністерствами закордонних справ України та Словенії про зміцнення співробітництва у питаннях Європейського Союзу;

Протокол про наміри між Державною митною службою України та Митною адміністрацією Республіки Словенія про співробітництво в галузі митної справи.

Міжурядова Угода про співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю спрямована на зміцнення співробітництва України та Словенії у попередженні, виявленні і розслідуванні злочинів, зокрема, завдяки обміну інформацією. Угода також передбачає постійні контакти між відповідними компетентними органами на всіх рівнях. Угода визначає перелік компетентних органів сторін; сфери, правові основи та форми співробітництва, шляхи координації дій та обміну інформацією тощо.

Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі туризму служитиме зміцненню співпраці у цій сфері, сприятиме розбудові туристичної інфраструктури та матеріальної бази, а також здійсненню інвестицій у туристичну індустрію.

Протокол між МЗС України та Словенії про зміцнення співробітництва у питаннях Євросоюзу спрямований на посилення координації між українською та словенською сторонами у питанні приєднання України до заяв та декларацій ЄС щодо зовнішньої та безпекової політики. Документ, зокрема, передбачає надання Україні експертної допомоги з метою розширення договірно-правової бази з ЄС, у тому числі Угоди про асоціацію, а також виконання її положень; активізацію взаємодії у питанні запровадження ЄС безвізового режиму для короткотермінових поїздок громадян України до держав-членів ЄС.

Протокол про наміри між Державною митною службою України та Митною адміністрацією Словенії про співробітництво в галузі митної справи має на меті розширення співпраці між митними адміністраціями двох країн та сприятиме створенню в Україні сучасної Митної адміністрації відповідно до міжнародних стандартів. Документ, зокрема, стосується навчання і підвищення кваліфікації, співробітництва в сфері організації митного контролю, боротьби з митними правопорушеннями, а також залучення міжнародної технічної допомоги.