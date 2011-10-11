Депутат ЄП Брок хоче дебатів по справі Тимошенко
Пропозиція висловлена на Комітеті закордонних справ
Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Депутат Європейського парламенту Ельмар БРОК (група народних партій, Німеччина) пропонує розглянути можливість проведення дебатів щодо ситуації в Україні через вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку пропозицію він висловив сьогодні на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.
«Можливо, ми могли б провести короткі дебати цього тижня на пленарному засіданні і попросити Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН зробити коротку заяву», - сказав депутат.
Він також висловився за те, щоб на сесії Європарламенту у Страсбурзі цього місяця обговорити проект резолюції щодо Україні у світлі останніх подій.