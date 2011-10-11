Депутат ЄП Брок хоче дебатів по справі Тимошенко

Брюссель. 11 жовтня. УНІАН. Депутат Європейського парламенту Ельмар БРОК (група народних партій, Німеччина) пропонує розглянути можливість проведення дебатів щодо ситуації в Україні через вирок екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таку пропозицію він висловив сьогодні на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

«Можливо, ми могли б провести короткі дебати цього тижня на пленарному засіданні і попросити Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН зробити коротку заяву», - сказав депутат.

Він також висловився за те, щоб на сесії Європарламенту у Страсбурзі цього місяця обговорити проект резолюції щодо Україні у світлі останніх подій.