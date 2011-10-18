Польща збільшила видачу віз українцям

Варшава. 18 жовтня. УНІАН. Консульства Польщі в Україні видали у першій половині поточного року близько 276 тисяч віз, що на 25% або 55 тисяч віз більше показників першої половини минулого року.

Про це свідчать дані польського Міністерства закордонних справ, якими володіє УНІАН.

За перші шість місяців 2011 року більше всього віз серед семи польських консульських представництв в Україні традиційно видало консульство у Львові – близько 146 тисяч.

Консульство у Луцьку видало 58 тисяч віз, київське - 28,5 тисячі, вінницьке – 17,8 тисяч, одеське – 11,5 тисяч, харківське – 13 тисяч. Севастопольське консульство, яке почало працювати у березні цього року, видало 1,2 тисяч.

Найбільше зросла видача віз у консульстві у Вінниці (відкрито в лютому 2010 року), Одесі і Харкові - удвічі, а також у Луцьку – на 45%.

Прес-служба МЗС Польщі не уточнила, скільки з виданих у першій половині року віз були шенгенськими і багаторазовими.

За даними МЗС Польщі, польські консульства у Білорусі за першу половину цього року збільшили видачу віз на понад 65% - до 140 тисяч віз, а в Росії на 50% - до майже 90 тисяч віз.