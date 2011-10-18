ЄБРР знищив прогноз зростання ВВП України

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2011 році з 5% до 4,5%.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

Згідно з повідомленням, також банк знизив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,5% до 3,5%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, номінальний валовий внутрішній продукт України за II квартал 2011 року становив 316,48 млрд. грн.

Зростання валового внутрішнього продукту України в II кварталі 2011 року проти показника II кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 року) становило 3,8%.