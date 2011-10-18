Депутат ЄП Залевскі: відкладення візиту Януковича може мати серйозні наслідки

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Депутат Європарламенту з ЄНП, віце-голова Комісії з міжнародної торгівлі Європейського парламенту Павел ЗАЛЕВСКІ зазначає, що відкликання візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, що планувався на 20 жовтня, може означати дуже серйозні наслідки.

Про це йдеться у коментарі П.ЗАЛЕВСКІ, переданому агентству УНІАН.

«Українська влада не розуміє, наскільки негативний політичний процес може початися після відкликання візиту», - сказав П.ЗАЛЕВСКІ.

Водночас, на його думку, це не повинно означати кінець сподіванням підписати угоду про асоціацію цього року. «Однак очевидно, що зменшились шанси швидко закрити цю справу. У Європейському Союзі з`являються голоси, аби узалежнити формальне закінчення переговорів та парафування угоди про асоціацію від звільнення Юлії ТИМОШЕНКО», - йдеться у повідомленні.

За словами євро депутата, дана справа не може бути визнана як закінчена для європейських еліт, оскільки це означатиме, що Євросоюз погоджується на зміну Україною європейського напрямку на користь Росії, яка посилює свій тиск на неї.

«Дуже важливим є те, що ми маємо справу із ситуацією, коли Росія послідовно упродовж багатьох місяців використовує усі засоби, аби переконати Україну до членства у Митному союзі під своєю егідою», - підкреслив він.

«Якщо сьогодні представники Європейської комісії та країн-членів ЄС призупинять переговори з Україною, то це буде так, ніби той, хто виграє естафету, згубив паличку і навіть не намагався б її підняти, марнуючи натомість велику перевагу перед конкурентами», - сказав П.ЗАЛЕВСКІ.

Підсумовуючи, євро депутат звернув увагу на те, що якщо питання угоди про асоціацію буде відкладено на невизначене майбутнє, то це буде розчаруванням для українського суспільства, а також реальною втратою великих потенційних прибутків для Євросоюзу, що виникали б з угоди.