ЄС готовий приєднатися до газового консорціуму України і Росії

Київ. 23 жовтня. УНІАН. Європейський Союз готовий приєднатися до тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Наші переговори з Європейським Союзом говорять про те, що в перспективі європейці готові приєднатися (до консорціуму – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.